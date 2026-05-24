Sudani: Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunları çözmemeye çalışacağız

Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Muhammed Şiya Sudani, "Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunları çözmek için çalışacağız." dedi.

Başbakan Barzani, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Bağdat'ta Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Kurdistan24'e konuşan Sudani, Başbakan Barzani ile bölgesel gelişmeleri görüştüklerini belirtti.

Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ilişkilere değinen Sudani, "Bu görüşmeler ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunları çözmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Muhammed Şiya Sudani ayrıca güvenlik ve ekonomik zorluklarla mücadele etmenin de görüşmelerin bir parçası olduğunu dile getirdi.