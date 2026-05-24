Mesrur Barzani: Hep birlikte Irak'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için çaba gösteriyoruz

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat temasları kapsamında Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile bir araya geldi. Irak’ın geleceği, Bağdat-Erbil ilişkileri ve bölgedeki güvenlik risklerinin masaya yatırıldığı kritik görüşmede, her iki lider de ülkedeki yasa dışılıklar ve demokratik gerilemelere karşı ortak hareket etme vurgusu yaptı.

Başbakan Mesrur Barzani, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Bağdat'ta Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Başbakan Barzani, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Ülke dostu” ve “etkili bir şahsiyet” sözleriyle tanımladığı Maliki ile görüşmekten mutluluk duyduğunu belirten Başbakan Barzani, görüşmenin içeriğine dair şu bilgileri paylaştı:

"Irak için önem arz eden bir dizi konuyu, Bağdat ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkileri ve bölgedeki mevcut durumu ele aldık. Tüm bu hususlar üzerinde etraflıca konuştuk, fikir ve görüşlerimiz birbirine oldukça yakın."

Bölgenin ya da Irak’ın güvenliğini bozmaya yönelik girişimler ile ülkedeki yasa dışılık ve hukuk ihlallerinin düzeltilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını dile getiren Başbakan, “Bu hususta da verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah iletişimimizi sürdüreceğiz ve hep birlikte Irak'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için çaba göstereceğiz." dedi.

Nuri el-Maliki ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli kardeşim Mesrur Barzani ve beraberindeki heyete Bağdat'a gerçekleştirdikleri bu ziyaretten ötürü sıcak bir 'hoş geldiniz' diyoruz. Bizi bir araya getiren köklü mücadele geçmişi ve iyi ilişkilere dayanan bu tarihi bağ doğrultusunda, görüşmemiz oldukça dostane ve olumlu geçti."

Maliki, görüşmede, "demokratik ve ulusal süreç açısından önem taşıyan bazı temel meseleleri, özellikle de son dönemdeki seçimlerde ve aziz hükümetin adaylarının oylanması sürecinde yaşanan demokratik gerilemeleri ele aldıklarını" belirtti.

Son olarak Maliki, "Görüş ve düşüncelerimiz örtüşmektedir. Demokratik sürecin içinden geçtiği ve maruz kaldığı bu gidişatın düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz. Pozisyonlarımız her zaman birbiriyle uyumlu ve karşılıklı anlayışa dayalıdır." diye konuştu.