Başbakan Barzani ve Maliki siyasi sürecin düzeltilmesinde hemfikir

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat’ta Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile bir araya geldi.

Bağdat’a gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret kapsamında Başbakan Barzani, bugün (24 Mayıs 2026 Pazar günü) Kanun Devleti Koalisyonu lideri Maliki ile toplandı.

Görüşmede, ortaklık, denge ve ulusal uzlaşı ilkelerine saygı duyulması ve tüm bileşenlerin haklarının korunması temelinde, zorluklarla mücadele etmek, siyasi süreci korumak, geliştirmek ve sürecin gidişatını düzeltmek amacıyla ortak çalışma hususunda hemfikir kalındı.