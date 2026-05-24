Umed Sabah: Kürdistan Bölgesi, elektrik konusunda federal hükümete yardımcı olacak

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah, maaş krizinin çözümü için tüm teknik hazırlıkların tamamlandığını belirtirken, petrol sahalarına yönelik "güvenlik garantisi" ve elektrik sektöründeki stratejik ortaklıklar konusunda Bağdat yönetimiyle yürütülen temasların şifrelerini verdi.

Umed Sabah, düzenlediği basın toplantısında Erbil-Bağdat ilişkilerindeki son gelişmeleri, maaş krizini ve petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunu değerlendirdi. Sabah, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin sorunlara köklü çözümler bulunması gerektiği yönündeki vurgusunu hatırlattı.

Maaş sorunu ve Bağdat’ın ödemeleri ne zaman göndereceğine ilişkin konuşan Umed Sabah, şu sözleri sarf etti:

"Maaşların detayları ve petrol dışı gelirler konusunu müzakere etmek üzere tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hükümet olarak, memurların mali haklarının eksiksiz sağlanması ve önümüzdeki aylarda maaş hususunda hiçbir aksama yaşanmaması adına üzerimize düşen her şeyi yerine getireceğiz."

Kürdistan Bölgesi’nin en kritik gündem maddelerinden biri olan petrol ihracatının yeniden başlatılmasına değinen Divan Başkanı, "Bayram tatilinin ardından, Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri ve petrol şirketi temsilcilerinden oluşan Kürdistan Bölgesi heyetinin, federal hükümetle görüşmek üzere Bağdat’a gitmesi planlanıyor." bilgisini paylaştı.

"Ana gündem maddelerinden biri, şirketlerin talep ettiği petrol sahalarının güvenliği meselesidir. Irak Başbakanı, saldırıların tekrarlanmaması adına bu güvenlik garantisini bizzat verme sözü verdi." diyen Sabah ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin petrol ihracatına bir an önce yeniden başlamak istediğini vurguladı.

Gümrüklerde uygulanan ASYCUDA (Otomatik Gümrük Veri Sistemi) sistemine de değinen Umed Sabah, "ASYCUDA konusu netleşti. Irak Ekonomi Konseyine resmi yazımızı gönderdik. Nihai kararın verilmesi için sadece birkaç idari prosedür ve imza aşaması kaldı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca "Runaki” projesine ve Kürdistan Bölgesi’nin elektrik sektöründeki iş birliğine dikkat çeken Sabah, "Kürdistan Bölgesi’nin elektrik alanındaki tecrübelerini aktarmak ve iş birliği yapmak adına Irak Başbakanı’na önemli bir girişim sunduk. Bu teklif kendileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Kürdistan Bölgesi, elektrik konusunda Irak Hükümetiyle tam bir koordinasyon içinde olacaktır." dedi.

Ümit Sabah, emekli maaşları ve hakları konusunun ise detaylı bir konu olduğunu ve net bir sonuca varmak için Bağdat’taki ilgili bakanlıklarla daha fazla müzakere yapılması gerektiğini belirtti.