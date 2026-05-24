Mesrur Barzani ve Kays el-Hazali bölgedeki son gelişmeleri görüştü

Başbakan Mesrur Barzani ve Asaib Ehli Hak lideri Kays el-Hazali, gerçekleştirdikleri görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki askıda kalan sorunların çözümünü ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yayımlanan resmi açıklamada, Başbakan Barzani'nin Bağdat ziyaretinin ikinci günündeki temasları kapsamında, bugün (24 Mayıs 2026) Kays el-Hazali ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Irak'taki genel durum, siyasi sürecin gidişatı ile bölgedeki son gelişmeler ve değişimler masaya yatırıldı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile askıda kalan sorunların çözülmesi, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve Irak'ta ekonomik kalkınma fırsatlarının geliştirilmesi amacıyla federal hükümete destek verilmesinin önemi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.