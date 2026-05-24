Başbakan: Kays el-Hazali ile görüşmemizde Erbil-Bağdat sorunlarını ele aldık

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin yeni hükümet kabinesinin bir an önce kurulması temennisini yineleyip, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Kürtlere silah verdik." iddiasına yanıt vererek, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bu teslimattan haberdar olmadığını açıkladı.

Başbakan Barzani, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Asaib Ehli Hak Genel Sekreteri Kays el-Hazali ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mesrur Barzani, "Kays el-Hazali ile yaptığımız toplantıda Erbil ve Bağdat arasındaki sorunları ele aldık. Ayrıca, Ali Zeydi kabinesinin tamamlanması konusu da bir diğer gündem maddemizdi." ifadelerini kullandı.

Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi'ndeki hükümet kurma sürecine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bizim de arzumuz yeni hükümet kabinesinin bir an önce kurulması yönündedir. Ancak bu durum, seçimlerde başarı elde eden siyasi partilerin, hükümetin kurulması yolunda halkın sandıktaki sesine ve iradesine ne kadar saygı duymak isteyeceklerine bağlıdır."

Bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Kürtlere verdiklerini" belirttiği silahlarla ilgili sorusu üzerine ise Başbakan Barzani, şu yanıtı verdi:

"Bu sorunun ABD Hükümetine sorulması gerekir. Çünkü eğer ABD bir silah teslimatı yaptıysa, bunu kime teslim ettiğini kendisi de gayet iyi biliyordur. Kürdistan Bölgesi Hükümeti adına açıkça ifade ediyorum ki bizim bundan haberimiz yok. ABD bu silahları hangi tarafa teslim ettiyse bunu kendisi açıklasın."