Başkan Barzani, Kazimi ile Irak'taki siyasi durumu görüştü

10 dakika önce

Başkan Mesud Barzani ve eski Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, siyasi durumu, bölgedeki son gelişmeleri ve değişimleri görüştü.

Başkan Barzani Ofisi’nden 24 Mayıs 2026 Pazar günü yapılan açıklamada, Başkan Mesud Barzani’nin eski Irak Başbakanı Kazimi’yi kabul ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre kabulde, genel siyasi durum ile bölgedeki son gelişmeler ve değişimler masaya yatırıldı.

Ziyaretin diğer bir bölümünde ise Irak’taki siyasi durum üzerinde durulurken, Iraklı siyasi taraflar arasındaki koordinasyon ve iş birliği konularının da detaylıca değerlendirildiği aktarıldı.