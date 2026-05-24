Adil Abdulmehdi: Kürdistan halkı kendi kaderini tayin etme hakkına sahip

Eski Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak'ın adımlarını Tahran ile Washington arasında varılan yeni anlaşmaya göre koordine etmesi gerektiğini belirtirken, Kürdistan halkının kendi kaderini tayin etme hakkına vurgu yaptı.

Adil Abdulmehdi, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ın ABD ile İran arasındaki yeni anlaşma çerçevesine ayak uydurması ve yaşanan değişimlere uyum sağlaması gerektiğini savundu.

Bölgedeki askeri ve güvenlik durumuna da değinen Abdulmehdi, "Irak'ta yabancı güçlerin bulunması doğru olmadığı gibi, bölge halklarına yönelik saldırılar düzenlenmesi de gayrimeşrudur." dedi.

Gazze ve İran'a yönelik saldırıları eleştiren Abdulmehdi, aynı zamanda İran'ın bölgeye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları da "doğru olmayan adımlar" olarak nitelendirerek, yaşanan gerilimlerin çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Konuşmasının diğer bir bölümünde Kürdistan halkının haklarına olan desteğini dile getiren eski Başbakan Abdulmehdi, şu ifadeleri kullandı:

"Halklar kendi kaderleri hakkında kararı kendileri vermelidir. Kürdistan Bölgesi halkı, tıpkı diğer tüm halklar gibi bölgenin kadim ve asli bir ortağıdır, kökleri bu topraklara dayanmaktadır. Bu nedenle kendi gelecekleri hakkında tam karar verme hakkına sahiplerdir."