Kuveyt'te füze alarmı: Hava savunma sistemleri devreye girdi
Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik gerçekleştirilen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini duyurdu.
Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarını engellemeye çalıştığı belirtildi.
Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, vatandaşların güvenlik talimatlarına uyması istendi.
Açıklamada, saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA ise ülkede siren seslerinin duyulduğunu açıkladı.