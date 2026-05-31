İran Dışişleri Bakanı: Müzakereler sürüyor ancak sonuç için henüz erken

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ilgili taraflarla yürütülen müzakere ve mesaj trafiği sürecinin devam ettiğini belirterek, sonuçlar hakkında net bir hükme varmak için henüz erken olduğunu vurguladı.

Bugün, diplomatik süreç ve yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı, "Müzakereler ve mesaj alışverişi, belirttiğiniz gibi kesintisiz bir şekilde sürüyor; ancak belirli bir sonuca ulaşılana kadar bu süreç hakkında kesin bir değerlendirme yapılamaz." dedi.

Medyada yer alan haberlerin büyük bir kısmının yalnızca "tahmin ve spekülasyondan" ibaret olduğuna dikkat çeken Arakçi, "Bana göre nihai ve belirleyici bir sonuca varılana kadar bu tür öngörülere hiçbir şekilde itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Arakçi’nin bu açıklamaları, bölge ve dünya kamuoyunun gerilimi düşürecek diplomatik görüşmelerden çıkacak neticeye odaklandığı bir dönemde gelirken, Tahran yönetiminin müzakerelerin detaylarını paylaşma konusunda temkinli ve kontrollü bir strateji izlediği görülüyor.

Meclis Başkanı Kalibaf: Haklarımız Korunmadan Anlaşma Olmaz

Öte yana, bugün (31 Mayıs 2026 Pazar) Parlamento kürsüsünden bir konuşma yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ülkesinin ancak İran halkının tüm haklarının eksiksiz korunduğundan emin olunması halinde bir anlaşmayı kabul edeceğini dile getirdi.

Kalibaf’ın bu çıkışı, Washington’ın müzakere şartlarını ağırlaştırdığına yönelik haberlerin çıktığı bir döneme denk geldi.

The New York Times gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin nükleer maddeler konusundaki şartlarını daha da ağırlaştıran yeni bir anlaşma teklifi gönderdi.

Kalibaf bu duruma atıfta bulunarak, "İran halkının tüm haklarının korunduğundan emin olana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız." şeklinde konuştu.