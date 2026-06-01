Şaraa ile Trump telefonda görüştü

5 saat önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, bölgesel güvenlik, siyasi gelişmeler ve Suriye’nin yeniden inşa süreci ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şaraa, 31 Mayıs 2026 Pazar günü, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, Şaraa'nın Suriye’nin yeniden inşa ve toparlanma aşamasında uluslararası desteğin devam etmesinin önemini vurgulayarak, kalan yaptırımların kaldırılmasının, Suriye ekonomisinin yeniden canlanması ve vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için temel adım olduğunu vurguladığı belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanı, bunun yatırımları teşvik edeceğini, çeşitli sektörlerde ekonomi ve kalkınma projelerinin gerçekleştirilmesi için uygun ortam hazırlayacağını ifade etti.

Bölgedeki güvenlik durumu ve bölgesel gerilimlerin yol açtığı zorlukların da ele alındığı görüşmede Şaraa, diplomatik yol ve diyaloğun önceliklendirilmesinin, bölgesel güvenlik ve barışın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ve bölgeyi daha fazla tırmanıştan koruyacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Suriye ve bölgedeki gelişmeleri takip ettiğini belirterek, istikrarın korunması ile Suriye’de toparlanma ve yeniden inşa sürecinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Taraflar ayrıca, temas ve koordinasyonun sürdürülmesi, ortak dosyaların takip edilmesi konusunda mutabık kaldı.