KDP Politbürosu’ndan KYB’ye 51’inci kuruluş yıl dönümü tebriği

58 dakika önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbürosu, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) 51’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Kürdistan Bölgesi’nin statüsünün korunması için siyasi güçler arasındaki koordinasyonun önemini vurguladı.

KDP Politbürosu, 31 Mayıs 2026 Pazar günü, KYB Genel Başkanı Bafil Celal Talabani, Politbüro üyeleri ve KYB Yüksek Siyasi Konseyi’ne hitaben bir mesaj yayımlayarak KYB’nin 51’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

KDP, yayımladığı kutlama mesajında KYB kadrolarına, üyelerine ve taraftarlarına başarı ve süreklilik temennisinde bulundu.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Güncel ve kader tayin edici sorunların doğru ve kalıcı temelde çözüme kavuşturulması için Kürdistan’daki tüm siyasi güç ve taraflar arasındaki koordinasyon, uyum ve birlikteliğin önemini bir kez daha vurguluyoruz."

KDP Politbürosu, ulusal kazanımların korunması, resmi kurumların güçlendirilmesi ve Kürdistan Bölgesi’nin anayasal ile siyasi statüsünün savunulması için tüm tarafların birlikte hareket etmesi gerektiğini, bunun bu dönemin öncelikli görevi olduğunu belirtti.