Neçirvan Barzani, yeni İngiltere Başbakanı Burnham’ı tebrik etti

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yeni İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ı tebrik ederek ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Neçirvan Barzani, bugün (20 Temmuz 2026) resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yayımladığı mesajda, "İngiltere’nin yeni Başbakanı olarak göreve başlayan Andy Burnham’ı kutluyorum." ifadelesini kullandı.

Taraflar arasındaki köklü bağlara dikkat çeken Neçirvan Barzani, "Kürdistan Bölgesi ve Irak, Birleşik Krallık ile güçlü ve tarihi ilişkilere sahiptir." dedi.

Gelecekteki iş birliğine ilişkin kararlılığını da dile getiren Neçirvan Barzani, "Ortak değerlerimizi daha da ileriye taşımak adına birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.