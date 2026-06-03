Kürdistan Bölgesi heyeti, petrol gündemiyle Bağdat’ta

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Kürdistan Bölgesi’nden üst düzey bir heyet, Irak Başbakanı Ali Zeydi ve hükümet yetkilileriyle bir araya gelmek üzere resmi bir ziyaret kapsamında başkent Bağdat’a gitti.

Kurdistan24 muhabirinin güvenilir bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre Kürdistan Bölgesi heyeti, bugün (3 Haziran 2026 Çarşamba) Bağdat’a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Kaynak, ziyaretin temel amacının Kürdistan Bölgesi’nden Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na yönelik petrol ihracatının artırılmasını sağlamak olduğunu bildirdi. Heyet bu doğrultuda, Irak Başbakanı Zeydi, Petrol Bakanı Basim Abadi ve Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) yetkilileriyle kritik görüşmeler gerçekleştirecek.

Heyette Kimler Yer Alıyor?

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre Bağdat’a giden üst düzey heyette Doğal Kaynaklar Bakan Vekili Kemal Muhammed, Umed Sabah Bakanlar Kurulu Divan Başkanı ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanç Rahim yer alıyor.

Hedef: Günlük 500 Bin Varil İhracat

Diğer yandan Irak Petrol Bakanlığından bir kaynak, Kurdistan24 muhabiri Dilan Barzan’a yaptığı açıklamada, petrol sahlarındaki güvenlik durumu nedeniyle son birkaç aydır Kürdistan Bölgesi’nin petrol ihracatında düşüş yaşandığını belirtti.

Bu durumun toplam ihracat hacmini ve genel gelirleri olumsuz etkilediğini ifade eden yetkili, Iraklı ve Kürdistan Bölgesi'nden yetkililerin, petrol ihracatını yeniden günlük 500 bin varil seviyesine çıkarmak için ortak bir çalışma yürüteceğini kaydetti.

Arka Plan

Kürdistan Bölgesi’nden Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na yapılan petrol ihracatı, 2023 yılında uluslararası tahkim mahkemesi kararı doğrultusunda durdurulmuş, ardından 2025 yılının sonlarında sevkiyat yeniden başlamıştı. Ancak son aylarda bölgede tırmanan güvenlik gerilimleri ve petrol sahalarının güvenliği gerekçesiyle Kürdistan Bölgesi’nin petrol üretimi ve ihracat seviyelerinde yeniden düşüş kaydedilmişti.