Trump: Tahran nükleer silah edinmemeyi kabul etti

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ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah programından vazgeçtiğini ve dini lider Mücteba Hamaney ile müzakere masasında olduklarını belirtirken,, bu yumuşama dalgasıyla birlikte küresel piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarının çok yakında ciddi oranda düşeceğinin müjdesini verdi.

Orta Doğu’da tansiyonu düşürecek tarihi diplomatik hamleyi Donald Trump duyurdu. Trump, İran ve bölgedeki son duruma ilişkin Washington Post gazetesine verdiği demeçte, Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini açıkladı.

İran’ın nükleer silah edinmeme konusunda onay verdiğini vurgulayan Donald Trump, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in, ABD ile yürütülen müzakere sürecine doğrudan katıldığını iddia etti.

İran ile ilgili sürecin hızla geliştiğini ve "çok iyi" bir yöne doğru ilerlediğini belirten ABD Başkanı, ilerleyen bir aşamada İran lideri Mücteba Hamaney ile de bir araya gelerek görüşebileceğini ifade etti.

Donald Trump, İran ile yaşanan gerilimin sona ermesiyle birlikte küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarının ciddi oranda düşmesini beklediğini dile getirdi.

Küresel ekonominin normale döneceğine işaret eden Trump, çok yakın bir gelecekte benzin ve motorin fiyatlarının aşağı yönlü bir seyir izleyeceğinin sözünü verdi.

Öte yandan Trump, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında devam eden askeri çatışmalardan ve gerilimden duyduğu derin rahatsızlığı ve endişeyi dile getirerek, bu çatışmaların bir an önce sonlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı son olarak, mevcut şartlar altında ülkesinin İran topraklarına kara gücü göndermesine hiçbir şekilde ihtiyaç duyulmadığını da sözlerine ekledi.