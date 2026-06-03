Irak Başbakanı: Silahların teslim edilmesi için bir komite kurulacak

1 saat önce

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Ali Falih Zeydi, bazı grupların silahlarını teslim etmesini denetlemek üzere bir komite kurulacağını söyledi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Asaib Ehlil Hak ve Ketayib İmam Ali isimli iki silahlı grubun heyetini kabul etti.

Başbakan Zeydi, silahların sadece devletin elinde olmasını destekledikleri için Kays el-Hazali ve Şibl el-Zeydi'ye teşekkür etti.

Ali Falih Zeydi, Irak'ın bugün elde edilen güvenlik istikrarı sayesinde önemli değişiklikler yaşadığını belirterek, mevcut aşamanın yeniden yapılanma aşaması olduğunu ve tüm Iraklıların çabalarını birleştirmesi gerektiğini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca anayasaya uygun olarak önümüzdeki iki gün içinde silahları toplamak için mekanizmaların uygulanması amacıyla bir komitenın kurulmasına karar verildi.