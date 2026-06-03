Nuceba Hareketi: Silahlarımız kırmızı çizgimizdir

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Nuceba Hareketi, "direniş" cephesinden vazgeçmeyeceğini ve silahlarını bırakmayacağını vurgulayarak, "silahsızlanma" sürecine karşı tutumunu yinledi.

Nuceba Hareketi tarafından, bugün (3 Haziran 2026 Çarşamba), yapılan açıklamada, "Irak'ın ve halkının kutsal değerlerini savunmak için taşıdığımız silahlar konusunda tutumumuz değişmedi."

Hareketin genel sekreteri Akram Kaabi ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silahlarımız kırmızı çizgimizdir." diyerek, İsrail'i Amerikalıları silahlı grupların silahları konusunu gündeme getirmeye teşvik etmekle suçladı.

Nuceba Yürütme Konseyi Başkanı Nazım Saadi ise Ali Zeydi başkanlığındaki hükümetinin gündemindeki "silahsızlanma" maddesinin kendilerini kapsamadığını, "kaosa" neden olan silahları kastettiğini söyledi.

Bu hamle, Mukteda el-Sadr'ın Saraya Es-Selam'ı hareketinden ayırıp devlet kontrolüne alma kararının ardından geldi.