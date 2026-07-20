Anlaşmaların kaderi "bağımsız kadro"ya bağlı; Irak güvenli limana ulaşabilecek mi?

1 saat önce

Stratejik Araştırmalar Uzmanı Dr. İhsan Şimeri, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin Washington temaslarında varılan anlaşmaları hayata geçirmesindeki başarısının, geleneksel siyasi güçlerin nüfuzundan ne derece sıyrılabileceğine ve bağımsız yeni bir yönetim ekibi kurabilme kabiliyetine bağlı olduğunu belirtti.

Stratejik Araştırmalar Öğretim üyesi Şimeri, Kurdistan24'e verdiği özel demeçte, Başbakan Ali Zeydi’nin Washington ziyaretindeki başarısının, her şeyden önce siyasi iradeye ve geleneksel siyasi aktörlerin vesayetinden bağımsız adımlar atabilme kapasitesine dayandığını vurguladı.

Şimeri, Zeydi’nin şu ana kadar "Koordinasyon Çerçevesi'nin stratejisi" dahilinde hareket ettiğini belirterek, bu nedenle Washington'a yönelik yeni dış politikalarının ve uluslararası anlaşmaları uygulama adımlarının, Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki yapılar ve İran yanlısı gruplar tarafından tamamen hüsnükabul görmesinin zor olduğunu ifade etti.

Söz konusu uzman, Zeydi’nin eski Başbakan Muhammed Şiya Sudani döneminde görev yapan aynı araç ve kadrolara dayanmaya devam etmesi halinde hükümetinin başarısızlığa uğrayacağını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Gerçek bir değişim, bağımsız bir siyasi hareketin inşasını, devlet kurumlarının yeniden yapılandırılmasını ve yolsuzluk sistemi ile yasa dışı silahlarla mücadele edebilecek yürütme ekiplerinin değiştirilmesini gerektirmektedir."

Şimeri’nin bu değerlendirmeleri, Irak Başbakanı’nın Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey Amerikalı yetkililerle bir araya gelerek enerji, ekonomi ve yatırım alanlarında 48 mutabakat zaptı imzalamasının ardından geldi.

Ziyaret kapsamında ayrıca, 7 Irak bankasında reform yapılması ve Eylül 2026 sonuna kadar silahların kontrol altına alınması konusunda da uzlaşı sağlanmıştı.

Öte yandan Irak Maliye Bakanlığı finans uzmanı Mustafa Hantuş da Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, bu ziyaretin tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve imzalanan çok sayıda mutabakat zaptının Irak ekonomisinin bölgesel bir merkeze dönüşmesi yolunda bir "yol haritası" niteliği taşıdığını ifade etti.

Ancak İhsan Şimeri’nin de altını çizdiği üzere, Irak’ın güvenli limana ulaşması yalnızca dış anlaşmalarla değil, hukukun üstünlüğünü herkes için geçerli kılacak ve devlet işlerine parti müdahalelerini engelleyecek kararlı bir egemenlik iradesiyle mümkün olabilecektir.