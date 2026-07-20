Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan’a deniz yolunu kapattı

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Yemen’deki Husi milisleri, Suudi Arabistan’a deniz ablukası uyguladıklarını açıklayarak savaşa hazır olduklarını duyurdu.

Yemen’deki Husiler, bugün (20 Temmuz 2026) yayımladıkları bildiride, Suudi Arabistan’ı sert bir dille tehdit ederek, 12 yılı aşkın süredir Yemen’e uygulanan ağır ablukaya mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde karşılık vereceklerini ve Suudi Arabistan’a yönelik bir deniz ablukası başlattıklarını bildirdi.

Açıklamada, "Ablukaya abluka ile karşılık veriyoruz, bu kapsamda Suudi Arabistan yönündeki tüm deniz trafiğini yasaklıyor ve bütün rotaları kapatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan’ın adımlarına aynı şekilde karşılık vereceklerini vurgulayan Husi milisleri, "Gerilime gerilimle, şiddete ise aynı şekilde şiddetle karşılık verilecektir." mesajını paylaştı.

Suudi ordusuyla çatışmaya tamamen hazır olduklarını belirten Husi milisleri, tüm olası senaryoları hesaba kattıklarını ve Suudi Arabistan’ın atacağı her türlü yanlış adımda sert bir şekilde hedef alınacağını kaydetti.

Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan’a yönelik tehditlerin yanı sıra Yemen halkına da çağrıda bulunarak, Suudi güçlerine karşı koymak amacıyla genel seferberlik ve silahlanma hamlesi başlatılmasını istedi.