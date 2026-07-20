Başbakan Barzani’den yeni İngiltere Başbakanı Burnham’a tebrik

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham'ı tebrik ederek, Erbil ile Londra arasındaki ortaklığın daha da güçlendirilmesine hazır olduklarını belirtti.

Başbakan Barzani, bugün (20 Temmuz 2026) sosyal medya hesabı X üzerinden yayımladığı mesajda, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevini üstlenen Andy Burnham’a tebriklerini iletti.

"İngiltere'nin yeni Başbakanı olması vesilesiyle Andy Burnham’ı tebrik ediyor, ülkesine liderlik etme yolunda kendisine başarılar diliyorum.” diyen Başbakan, ikili ilişkilere değinerek, şu ifadeyi kullandı:

“Kürdistan Bölgesi ile Birleşik Krallık arasındaki yakın ilişkileri ve güçlü ortaklığı daha da pekiştirmek amacıyla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

İngiltere Kralı III. Charles, eski Başbakan Keir Starmer’ın istifasını kabul etmesinin ardından İşçi Partisi’nin yeni lideri Andy Burnham’ı hükümeti kurmakla resmi olarak görevlendirmişti.