Galibaf: ABD söylemleriyle çelişen adımlar atmayı bırakmalı

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İran Parlamento Başkanı ve Tahran Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin "savaş ya da müzakere" politikasını sert bir dille eleştirerek, "Biz onların oynadığı oyunları gayet iyi anladık ve hazırlığımızı buna göre yaptık." dedi.

Muhammed Bakır Galibaf, bugün (20 Temmuz 2026) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin "savaş ya da müzakere" politikasını sert bir dille eleştirerek Washington’ın yaklaşımını "iki yüzlü" olarak nitelendirdi.

"ABD, bölgeye sürekli yeni askeri teçhizat ve sevkiyat yaparken bir yandan da savaşı durdurmak istediklerini iddia ediyor.” diyen Galibaf, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Kendi dar görüşlülükleri ve sığ yaklaşımlarıyla bizi değerlendirmeye çalışıyorlar. Biz ABD’nin bu oyununu net bir şekilde kavradık ve adımlarımızı bu doğrultuda attık. Ancak ABD’nin artık söylemleriyle çelişen adımlar atmayı bırakıp iddialarını doğrulayacak somut adımlar atması gerekmektedir."

Galibaf’ın bu açıklamaları, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Yargı Erki Yüksek Konseyi toplantısındaki konuşmasının ardından geldi.

Pezeşkiyan, ülkenin mevcut şartlar altında olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, devlet yönetiminde eski prosedür ve yasaların yetersiz kalacağını ifade etmişti.

Mesud Pezeşkiyan konuşmasında, "Bu kritik süreci atlatabilmek için devletin tüm erki ve organları arasında birlik, beraberlik ve koordinasyona her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." vurgusunda bulunmuştu.

Uluslararası temaslar ve Tahran-Washington hattındaki son duruma da değinen Pezeşkiyan, İran’ın ABD ile üzerinde mutabakata vardığı 14 maddenin hiçbirinden geri adım atmadığının altını çizmişti.