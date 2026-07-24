Özgür Özel, Yeni Parti Başkanlığına seçildi
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılan Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri, "Yeni Parti"nin kuruluşunu resmen ilan etti. Partinin ilk Kurucular Kurulu toplantısında Özgür Özel, oy birliğiyle Genel Başkanlığa seçildi.
Bugün (24 Temmuz 2026) Ankara'da siyaset gündemini sarsan bir gelişme yaşandı. Özgür Özel liderliğindeki ekip, CHP ile yollarını ayırarak yeni bir siyasi oluşum başlattıklarını duyurdu. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili, Yeni Parti Kurucular Kurulu toplantısına katıldı.
Yeni Parti Kurucular Kurulunun ilk resmi toplantısı Anadolu Kulübü’nde gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesi olan genel başkanlık seçiminde, Kurucular Kurulu üyelerinin tamamının oyunu alan Özgür Özel, partinin ilk genel başkanı oldu.
Yeni oluşumun hukuki süreci de eş zamanlı olarak ilerledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesini kabul ederek partiyi resmi "siyasi partiler sicili"ne işledi.
Yeni Parti'nin 91 kurucu milletvekilinin listesi:
1 - Özgür Özel
2 - Ahmet Tuncay Özkan
3 - Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
4 - Ali Gökçek
5 - Ali Mahir Başarır
6 - Aliye Coşar
7 - Aliye Timisi Ersever
8 - Asu Kaya
9 - Aşkın Genç
10 - Ayça Taşkent
11 - Ayhan Barut
12 - Aykut Kaya
13 - Aylin Yaman
14 - Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
15 - Barış Karadeniz
16 - Bekir Başevirgen
17 - Bilal Bilici
18 - Burhanettin Bulut
19 - Bülent Tezcan
20 - Cavit Arı
21 - Cemal Enginyurt
22 - Cumhur Uzun
23 - Deniz Yavuzyılmaz
24 - Deniz Yücel
25 - Doğan Demir
26 - Ednan Arslan
27 - Elvan Işık Gezmiş
28 - Ensar Aytekin
29 - Evrim Karakoz
30 - Evrim Rızvanoğlu Emir
31 - Eylem Ertuğ Ertuğrul
32 - Fahri Özkan
33 - Fethi Açıkel
34 - Gamze Taşcıer
35 - Gizem Özcan
36 - Gökan Zeybek
37 - Gökçe Gökçen
38 - Gökhan Günaydın
39 - Harun Özgür Yıldızlı
40 - Hasan Öztürk
41 - Hikmet Yalım Halıcı
42 - İbrahim Arslan
43 - İsmail Atakan Ünver
44 - İsmet Güneşhan
45 - İzzet Akbulut
46 - Kayıhan Pala
47 - Mahmut Tanal
48 - Mehmet Salih Uzun
49 - Mehmet Tahtasız
50 - Melih Meriç
51 - Metin İlhan
52 - Murat Bakan
53 - Murat Çan
54 - Murat Emir
55 - Mustafa Erdem
56 - Mustafa Sarıgül
57 - Mustafa Sezgin Tanrıkulu
58 - Mühip Kanko
59 - Nail Çiler
60 - Namık Tan
61 - Nurhayat Altaca Kayışoğlu
62 - Okan Konuralp
63 - Orhan Sümer
64 - Özgür Ceylan
65 - Özgür Erdem İncesu
66 - Özgür Karabat
67 - Reşat Karagöz
68 - Seda Kaya Ösen
69 - Servet Mullaoğlu
70 - Seyit Torun
71 - Sibel Suiçmez
72 - Suat Özçağdaş
73 - Süleyman Bülbül
74 - Süreyya Öneş Derici
75 - Şeref Arpacı
76 - Tahsin Ocaklı
77 - Talat Dinçer
78 - Talih Özcan
79 - Tekin Bingöl
80 - Turan Taşkın Özer
81 - Türkan Elçi
82 - Uğur Bayraktutan
83 - Ulaş Karasu
84 - Umut Akdoğan
85 - Utku Çakırözer
86 - Ümit Özlale
87 - Veli Ağbaba
88 - Yaşar Tüzün
89 - Yunus Emre
90 - Yüksel Taşkın
91 - Zeynel Emre