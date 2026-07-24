İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Geçici ateşkesi kabul etmiyoruz

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin talepleri karşılanmadığı sürece ülkesinin geçici bir ateşkesi kabul etmeyeceğini açıkladı.

İran medyasına açıklamalarda bulunan Arakçi, Hürmüz Boğazı konusundaki şartlar yerine getirilmeden geçici ateşkes seçeneğinin gündeme dahi alınmayacağını belirtti.

Arakçi, Tahran ile Washington arasındaki mevcut gerilimin "arabulucu eksikliğinden" kaynaklanmadığını ifade etti. Pakistan ve Katar’ın arabuluculuk rollerini sürdürdüğünü kaydeden Bakan, temel sorunun ABD'nin değişmesi gereken yaklaşım ve politikalarında olduğunu söyledi.

Rus, Çinli, Ukraynalı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler ve savaşı durdurmaya yönelik girişimler hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya ve Çin ile istişarelerimiz sürekli ve organize bir şekilde devam ediyor. Her fırsatta görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bugün de Wang Yi ve Sergey Lavrov ile yaptığımız toplantılarda detaylara inme fırsatı bulduk."

Pakistan’ın rolüne de değinen Arakçi, "Bir arabulucu olarak Pakistan ile çeşitli girişimler ve öneriler üzerinde görüşmemiz doğaldır. Ancak tekrar vurguluyoruz ki; aramızdaki mesele bir arabulucu eksikliği değil, Washington’un izlediği politikadır." dedi.

Konuşmasında İran’ın egemenlik haklarına dikkat çeken Arakçi, "İran, ABD’nin zorbalıklarına boyun eğmeyeceğini göstermiştir. Biz dayatma, baskı ve tehdit diline asla prim vermeyiz. Ne tehditlerden korkarız ne baskılara boyun eğeriz ne de tehdit dilini kabul ederiz." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, İran halkının ve Hürmüz Boğazı’ndaki ülke çıkarlarının korunmasının Tahran’ın değişmez temel ilkelerinden biri olduğunu belirterek; meşru hedeflere ulaşılana kadar bu kararlı duruşun sürdürüleceğini sözlerine ekledi.