Kuveyt-Irak sınırında "Abdali Kapısı" açılıyor

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Kuveyt Hükümeti, Irak ile güvenlik iş birliğini derinleştirme ve sınır geçişlerini kolaylaştırma adımları kapsamında, Irak sınırında yer alan Abdali Sınır Kapısı’nın önümüzdeki 48 saat içerisinde resmi olarak hizmete açılacağını duyurdu.

Kuveyt İçişleri Bakanı Fahad Yusuf, bugün (25 Temmuz 2026) Irak’ın Basra vilayetine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Basra Valisi Esad İdani ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Ziyarette konuşan Bakan Yusuf, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü kardeşlik bağları ve güçlü iş birliği esaslarına dayandığını belirtti.

İki ülkenin de söz konusu tarihi ilişkilere zarar verecek hiçbir girişime müsaade etmeme hususunda kararlı olduğunu vurgulayan Yusuf, Abdali Sınır Kapısı’nın stratejik önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sınır kapısı, iki ülke arasındaki kara ulaşımının ana damarı niteliğindedir ve Irak tarafında doğrudan Basra vilayetine bağlı Safvan Sınır Kapısı ile entegre çalışmaktadır."

Basra ziyaretinin bir son olmadığını ifade eden Kuveyt İçişleri Bakanı, önümüzdeki dönemde istihbarat paylaşımı ve güvenlik koordinasyonunu en üst seviyeye çıkarmak amacıyla karşılıklı temasların ivme kazanacağını dile getirdi.

Ziyaret, tarafların başta sınır güvenliği ve kritik güvenlik dosyaları olmak üzere ortak çıkarlar doğrultusunda stratejik ortaklığı geliştirme iradesini yansıtıyor.

Basra Valisi İdani ise görüşmenin öncelikli amacının Irak ile Kuveyt arasındaki güvenlik mekanizmalarını güçlendirmek olduğunu belirtti.

İdani, Bağdat yönetiminin bu adımlarla Körfez ülkelerine bölgesel istikrar, barış ve kararlılık mesajı verdiğini vurguladı.

Vali İdani, iki ülke halklarının menfaatleri doğrultusunda müşterek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ve ikili ilişkilerin daha ileri bir boyuta taşınacağını sözlerine ekledi.