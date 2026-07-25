İsrail basını: ABD, İran'a yönelik şiddetli saldırısını erteledi

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İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth (Ynet), İsrail’in ABD’nin İran’a düzenleyeceği geniş kapsamlı bir askeri harekata tamamen hazırlandığını, ancak Umman ve Katar’ın arabuluculuğunun ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’a son bir şans daha tanıdığını yazdı.

Bugün (25 Temmuz) yayımlanan habere göre İsrail, ABD’nin dün gece İran’a karşı gerçekleştirmesi beklenen kapsamlı hava harekatı için tüm hazırlıklarını tamamlamıştı. Ancak Tel Aviv yönetimi, ABD Başkanı Trump’ın bombardımanlar başlamadan önce karardan geri adım atarak Tahran’a son bir fırsat verdiğini anladı.

Haberde, Umman ve Katar’ın askeri müdahale başlamadan önce esneklik göstermeleri yönünde İranlı yetkililere yoğun baskı uyguladığı ifade edildi. Bu yoğun arabuluculuk diplomasisinin sonucunda, ABD son 13 gecedir ilk kez İran’a yönelik yeni bir saldırı düzenlemedi.

İsrailli bir kaynak, Donald Trump’ın tutumunu, "Trump saldırmak istemiyor, bu karara doğru yönelmesinin tek sebebi elinde başka bir seçenek kalmadığını hissetmesidir." sözüyle değerlendirdi.

Söz konusu ertelemeye rağmen İsrail’in konuya ilişkin değerlendirmelerinde bir değişiklik olmadı. İsrailli yetkililer, İran ile kalıcı ve gerçek bir anlaşmaya varma şansının sıfır olduğunu, Tahran’ın son birkaç saat içinde attığı adımların ise yalnızca olası bir saldırıdan kaçınmak adına zaman kazanma amacına hizmet ettiğini savunuyor.