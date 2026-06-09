Başkan Barzani: Zêwe'nin bombalanması hayatımın en acı günlerinden biriydi

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Başkan Mesud Barzani, eski Irak rejiminin Kürdistan halkının iradesini kırmak için mültecileri dahi hedef aldığını belirterek, “Zalimlerin sonu hüsran ve yenilgi olurken, zafer Kürdistan halkının olmuştur." dedi.

Başkan Barzani, 9 Haziran 1985 tarihinde Baas rejimi tarafından Doğu Kürdistan’daki Zêwe Mülteci Kampı’na yönelik gerçekleştirilen vahşi bombardımanın yıl dönümünde yazılı bir mesaj yayımladı.

Katliamı "Baas rejiminin kara sicilindeki kanlı bir sayfa" olarak nitelendiren Başkan Barzani, o günü hayatının en acı günlerinden biri olarak tanımladı.

Baas rejiminin mülteci kamplarını hedef alarak halkın ve Peşmerge’nin direniş iradesini kırmayı amaçladığını belirten Barzani, bu tür insanlık dışı saldırıların aksine Kürdistan evlatlarının diktatörlüğe karşı olan kararlılığını artırdığını vurguladı.

Başkan Barzani’nin mesajının tamamı şu şekilde:

“9 Haziran 1985'te, eski Irak rejimi Kürdistan halkına karşı büyük bir suç işledi. O gün rejimin uçakları, Doğu Kürdistan'daki Zêwe mülteci kampını vahşice bombaladı ve bu insanlık dışı saldırı sonucunda yüzlerce masum kadın, çocuk, yaşlı ve genç şehit oldu ve yaralandı.

Zêwe faciası, eski Irak rejiminin kara sicilindeki bir başka kanlı sayfadır. O gün, hayatımın en acı günlerinden biriydi. Annelerin feryat ve figanları, Zêwe'deki şehit ve yaralıların yanmış ve parçalanmış bedenleri, vicdan sahibi herkesin kalbini ve ruhunu sarsıyordu.

Rejimin Zêwe katliamı ve diğer suçlardaki amacı; mültecilerin, Peşmerge’nin ve Kürdistan savaşçılarının iradesini kırmaktı. Ancak bu suçlar, Peşmerge’nin ve Kürdistan halkının evlatlarının, dönemin Irak diktatörlerine ve egemenlerine karşı mücadeleyi sürdürme iradesini daha kararlı ve güçlü kıldı. Bu fedakarlık, mücadele ve direnişin sonucunda, zalimlerin ve suçluların kaderi rezillik ve yenilgi oldu, gurur ve zafer ise Kürdistan halkına kaldı.

Zêwe faciasının 41. yıl dönümünde, Zêwe şehitlerinin ve Kürdistan'ın özgürlük yolu uğruna canını veren tüm şehitlerin aziz ruhlarına selam gönderiyoruz.”