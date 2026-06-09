Mesrur Barzani ve Davutoğlu'ndan Erbil-Ankara ilişkilerini geliştirme vurgusu

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi konusunu görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin, bugün (9 Haziran 2026 Salı) Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nu kabul ettiği belirtildi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, Irak ve bölgedeki genel duruma ilişkin son gelişmeler ile değişimler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin önemi vurgulandı.