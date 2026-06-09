Lübnan Hizbullahı, İran'ın füze saldırılarına ilişkin pozisyonunu açıkladı

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Lübnan Hizbullahı, İran’ın İsrail’e yönelik düzenlediği saldırılara desteğini açıklayarak Beyrut yönetimine Tahran ile ilişkileri geliştirmek için bu fırsatı değerlendirme çağrısında bulundu.

Hizbullah tarafından 9 Haziran 2026 Salı günü yapılan yazılı açıklamada, İran’ın Lübnan halkını savunmak adına İsrail’e karşılık vermesinin, Tahran'ın Lübnan’a olan ahlaki, siyasi ve sahadaki bağlılığının açık bir mesajı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Lübnan Hükümetine çağrıda bulunan Hizbullah, bu fırsatın değerlendirilmesini ve İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin her iki ülkenin de çıkarlarına hizmet edecek şekilde düzeltilmesini istedi.

Hizbullah mesajının bir diğer bölümünde, özellikle müzakerelerin sonucunda bölgesel bir şemsiyenin oluştuğu bu dönemde, Lübnan yönetiminin hedeflerine ulaşmak adına İran’ın desteklerinden faydalanması gerektiğine dikkat çekerek, İsrail’e füze fırlatarak sessiz kalmayan Yemen’deki Husilere de teşekkür etti.

İran-İsrail Geriliminde Yeni Aşama

Pazar gecesi (7 Haziran 2026) Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilim yeni bir aşamaya taşınmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e yönelik çok sayıda füze saldırısı gerçekleştirmiş, füzelerin bir kısmı başkent Tel Aviv ile ülkenin farklı bölgelerine düşmüştü.

Devrim Muhafızları, saldırıların gerekçesini "İsrail ve ABD’nin ateşkese uymaması ile İsrail’in Lübnan’a, özellikle de Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarını sürdürmesi" olarak açıkladı.

Söz konusu füze saldırılarına yanıt olarak İsrail Hava Kuvvetleri de İran'ın batı ve merkezi bölgelerinde bulunan birçok askeri hedefi vurmuştu.