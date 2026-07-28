Erdoğan: Irak ile enerji alanında tarihi bir adım attık

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen imza töreninin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında imzalanan anlaşmaların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji alanındaki yeni ortaklığı "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Erdoğan, "Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir dönüm noktası olmuştur." dedi.

Körfez bölgesini Irak üzerinden dünyaya bağlamayı hedefleyen Kalkınma Yolu Projesi’ne değinen Erdoğan, projenin bölgedeki mevcut gelişmeler ışığında daha kritik bir hale geldiğini vurguladı. Irak'ın huzur ve istikrarını Türkiye’nin istikrarından ayrı tutmadıklarını belirten Erdoğan, "Bölgemizin artık savaş ve çatışmayla değil; kalkınma, refah ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile savunma sanayii alanındaki iş birliğine de değinerek, "Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayii ürünlerinin tedariki noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve bölgesel barış hedeflerini vurgulayan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz." dedi. Erdoğan, bölgedeki güvenlik mimarisinin ikili ve çok taraflı iş birlikleriyle güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Erdoğan, "Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil; kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullanarak, ekonomik iş birliğinin kalıcı barış için anahtar rol oynadığını vurguladı.

Irak’ın güvenliğinin Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız." diyerek Ankara’nın Bağdat yönetimine olan desteğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Irak Başbakanı Ali Zeydi, Türkiye ile Irak arasındaki köklü bağlara ve stratejik ekonomik projelere dikkat çekti. Zeydi, iki ülke arasındaki iş birliğinin bölge için yeni bir ekonomik dönem başlatacağını vurguladı.

Ankara ziyaretinin diplomatik bir protokolün ötesinde anlamlar taşıdığını belirten Başbakan Zeydi, "Bizim bu ziyaretimiz sadece protokol icabı değildir; asırlar öncesine dayanan derin ve kadim ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir." dedi. Zeydi, iki halkın ortak tarihsel ve kültürel mirasının bugünkü stratejik ortaklığın en güçlü temeli olduğunu ifade etti.

Zeydi, "Coğrafyamız bize doğal olarak iki büyük nehir (Dicle ve Fırat) vermiş. Ancak biz artık üçüncü bir nehir istiyoruz. Bu nehir bir 'ekonomi nehri' olmalı; o da hiç şüphesiz Kalkınma Yolu'dur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre iki lider Külliye’deki heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde; stratejik Kalkınma Yolu Projesi’nin yanı sıra petrol, su, enerji, güvenlik, ticaret, ulaşım ve eğitim alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Özellikle su dosyasıyla ilgili olarak taraflar, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeye yardımcı olacak şekilde "Daimi Komite" toplantılarının düzenlenmesi kararı aldı.

Başbakan Zeydi, Türkiye ve Irak'ın coğrafi ve medeni bir ortaklığa sahip olduğunu vurgulayarak, "Irak Hükümeti, bölgede etkin bir ekonomik ortaklık inşa etmek için çabalamaktadır." dedi. Kalkınma Yolu Projesi’ndeki ilerlemeye dikkat çeken Zeydi, Türk şirketlerinin Irak’taki yatırım projelerinde daha aktif rol almasını istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme yönündeki ortak iradenin altını çizdi. Türkiye’nin Irak’a özellikle havacılık sektöründe destek vermeye ve Kalkınma Yolu Projesi’nin uygulanmasına yönelik hazır olduğunu belirten Erdoğan; Türk firmalarının Irak’ın farklı kalkınma alanlarında yatırım yapmaları ve çalışmaları için teşvik edileceğini ifade etti.

5 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Zeydi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmelerinin ve heyetler arası görüşmeye başkanlık etmelerinin ardından, iki ülke arasındaki anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda, "Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Muhtırası", Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Özel Kalem Müdürü General Abdulemir Şammari tarafından imzalandı.

"Gençlik ve Spor Alanlarında Mutabakat Zaptı"na, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imza attı.

"Sınai Mülkiyet Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Maliye Bakanı Falih Sari tarafından imza koyuldu.

"Fişhabur-Ovaköy Sınır Kapısı Üzerinden Demiryolu ve Karayolu Taşımacılığına İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Doğal Kaynaklar Karşılığında Irak Cumhuriyeti İçerisinde Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Çerçeve Mutabakat Zaptı" da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Irak Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed tarafından imzalandı.