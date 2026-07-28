Fidan ve Hüseyin'den ortak "istikrar" mesajı

"Kardeş Irak'ın istikrarını ve güvenliğini kendi istikrarımızdan ve güvenliğimizden ayrı görmüyoruz"

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile Ankara’da bir araya gelerek iki ülke arasındaki stratejik iş birliği süreci ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdiğini bildirdi.

Görüşmenin ardından NSosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Fidan, Iraklı mevkidaşını Ankara’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fidan, görüşmede enerji, ticaret, ulaştırma ve güvenlik başta olmak üzere çok boyutlu iş birliği imkanlarının ve ortak projelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirtti.

Türkiye ve Irak arasındaki sınırları, bölgesel iş birliği ve ortak kalkınma havzasına dönüştürme hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Fidan, iki halkın huzur ve güvenliğine doğrudan katkı sunacak projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Bakan Fidan, özellikle Kalkınma Yolu Projesi’ne dikkat çekerek, "Kalkınma Yolu Projesi'ni Türkiye ile Irak'ı bölgesel bağlantısallığın ve refahın merkezine yerleştirecek stratejik bir vizyon olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de masaya yatırıldığı görüşmede Bakan Fidan, iki ülkenin güvenlik bağlamındaki kader birliğine vurgu yaptı. Irak’ın huzurunun Türkiye için taşıdığı öneme değinen Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş Irak'ın istikrarını ve güvenliğini kendi istikrarımızdan ve güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İlişkilerimizi karşılıklı güven temelinde her alanda daha da ileri taşımaya devam edeceğiz."