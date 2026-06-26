Grossi: İran uranyumunun seyreltilmesi seçeneklerden biri

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Direktörü Rafael Grossi, Tahran ile Washington arasındaki mutabakat çerçevesinde, ajans müfettişlerinin yakın zamanda İran'daki uranyum zenginleştirme tesislerini ziyaret edeceğini duyururken, uranyum zenginlik seviyesini düşürmek için "seyreltme" seçeneğinin masada olduğunu belirtti.

IAEA Direktörü Rafael Grossi yaptığı açıklamada, ajans müfettişlerinin Tahran ile Washington arasında varılan mutabakat zaptının bir parçası olarak, yakın bir tarihte İran'daki uranyum zenginleştirme tesislerini ziyaret etmeye başlayacağını bildirdi.

Ajansın İran'daki faaliyetlerine ilişkin koordinasyon komitesinin kurulması ve ziyaret takviminin belirlenmesi gibi teknik düzenlemelerin, Tahran ile Washington arasında yürütülen mevcut müzakereler yoluyla netleştirileceğini kaydeden Grossi ayrıca, "Ajans uzmanlarının İran'ın nükleer merkezlerine gitmesi an meselesidir." dedi.

IAEA Direktörü Grossi, kurumun İran içerisindeki teknik rolünü yerine getirmeye hazır olduğunu net bir şekilde ifade etti.

Anlaşmanın, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarıyla nasıl ilgilenileceğine dair mekanizmaları da kapsadığını açıklayan Grossi, bu mekanizmalardan birinin de ajansın denetimi altında uranyum yoğunluğunu azaltmaya yönelik "seyreltme" seçeneği olduğunu ortaya koydu.

İran'ın nükleer stoklarına ilişkin ise Grossi, "Ajans, İran'ın nükleer malzemelerinin 2025 yılında gerçekleştirilen son denetimden bu yana başka bir yere taşınmadığına inanıyor, ancak bu bilgilerin sahada doğrulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, Tahran ile Washington arasındaki mutabakat çerçevesinde nükleer denetim mekanizmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğü bir dönemde yaşanırken, müfettişlerin İran içerisindeki hassas bölgelere dönüş takvimi ve şartları konusundaki görüş ayrılıkları ise devam ediyor.