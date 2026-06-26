İran’dan ABD’ye: İsrail’i kontrol et

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Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail savaş uçaklarının İran'a komşu ülkelerin hava sahasındaki hareketliliğini tehlikeli bir eylem ve Tahran'a yönelik doğrudan bir tehdit olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Hatemu'l Enbiya Karargahı tarafından 26 Haziran 2026 Cuma günü yayınlanan bildiride, "Eğer ABD, İsrail'i engelleyemez ve kontrol altına alamazsa İran, kendisine yönelik yapılacak hiçbir tehdide karşı sessiz kalmayacak ve bunu görmezden gelmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Bildirinin bir diğer bölümünde ise bölge güvenliğini tehlikeye atan bu riskli adımlara karşı İran'ın cevap verme hakkının tamamen saklı olduğu vurgulandı.

İran'ın bu sert mesajı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarından sadece bir gün sonra geldi.

Netanyahu dünkü konuşmasında, ülkesinin İran, Hizbullah ve Hamas'a karşı saldırı ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini yineleyerek, "İran'ın nükleer silah geliştirmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz." demişti.