"Demokratik Toplumla Özgürlüğe": DEM Parti’den miting çağrısı

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), barış sürecine destek vermek ve Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünü talep etmek amacıyla Kuzey Kürdistan ve Türkiye genelinde bir dizi kitlesel miting düzenleme çağrısında bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yayınladıkları ortak mesajda, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki Kürt halkına, parti üye ve sempatizanlarına seslenerek 27-28 Haziran tarihlerinde Türkiye ile Kuzey Kürdistan'ın büyük şehirlerinde “Demokratik Toplumla Özgürlüğe" şiarıyla gerçekleştirilmesi planlanan mitinglere katılmalarını istedi.

DEM Parti yetkilileri, bu mitingleri düzenlemekteki temel amaçlarının barış sürecine olan desteği ifade etmek ve Abdullah Öcalan’a özgürlük talep etmek olduğunu belirtiyor.

Aynı zamanda bu kitlesel hareketliliğin, Kürt meselesinin çözümü için pratik yasal ve siyasi adımlar atması adına iktidara yönelik bir baskı unsuru oluşturması hedefleniyor.

Edinilen bilgilere göre söz konusu kitlesel mitinglerin 27-28 Haziran tarihlerinde Diyarbakır, Van, İstanbul, Mersin ile Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın diğer bazı şehirlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.