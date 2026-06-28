Maliki'den Başbakan Zeydi'nin yolsuzluk operasyonuna tam destek

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Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki, Irak Başbakanı Ali Zeydi tarafından yolsuzluğa bulaşan isimlere yönelik başlatılan geniş çaplı operasyona kendisinin ve koalisyonunun tam destek verdiğini açıkladı.

Nuri el-Maliki, bugün (28 Haziran 2026 Pazar), resmi sosyal medya hesabı X üzerinden Irak Başbakanı Ali Zeydi ve yargı mensuplarına hitaben resmi bir mesaj yayınladı.

Maliki mesajında, "Irak halkının kaynaklarını çarçur eden" yolsuzluk faillerinin yakalanması için başlatılan bu kararlı operasyondan dolayı Başbakanı ve yargıyı tebrik etti.

Kanun Devleti Koalisyonu lideri, "adaletin tesisi ve emanete ihanet eden herkesten hesap sorulması" adına, Başbakanın ve yargı organlarının yürüttüğü bu çabalara koalisyon olarak arkalarında durduklarını yineledi.

Başbakan Ali Zeydi ve hakimlere bu görevde geri adım atmama çağrısında bulunan Maliki, "Bu ulvi görevde sonuna kadar kararlılıkla ilerleyin, zira bu adım, Irak halkının evlatlarının çok uzun bir tarihten beri hasretle beklediği bir hamledir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili Osman Şeybani de bugün (28 Haziran 2026 Pazar) yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin denetim ve yargı mekanizmalarıyla koordineli bir şekilde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti.

Şeybani, kamu kaynağının korunması, devlet vakarının tahkim edilmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması adına bu operasyonların elzem olduğunu kaydetti.

Yayınlanan bildiride, yolsuzluğun kurumsallaşmasının ve devlet ile halkın kaynaklarının yağmalanmasının, ülkede birçok önemli ve stratejik projenin felç olmasına yol açtığı, aynı zamanda vatandaşları en temel haklarından ve kamu hizmetlerinden mahrum bıraktığı vurgulandı.

Kanun Devleti Koalisyonu, söz konusu tasfiye operasyonunun hiçbir ayrım gözetilmeksizin ve hiçbir siyasi baskıya boyun eğilmeksizin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Koalisyon, suça karışan herkesten hesap sorulmasını ve çalınan tüm kaynakların genel devlet hazinesine iade edilmesini talep etti.

Açıklamanın sonunda, ülkedeki yolsuzlukla mücadele dosyalarını yakından takip eden ve sürece kararlı destek veren Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile Irak Başbakanı'na teşekkür edildi.