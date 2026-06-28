İran, ABD ile savaşı sonlandırmak için şart koştu

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İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Lübnan'dan tamamen çekilmesinin ABD ile yapılacak nihai anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini açıkladı. Bu açıklama, devam eden çatışmaların Tahran ile Washington arasındaki geçici anlaşma üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu bir dönemde geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 28 Haziran 2026 Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bölgede istikrarın tesisi amacıyla nihai ve kalıcı bir anlaşmaya varılabilmesi için İsrail'in Lübnan'ın işgal altındaki tüm bölgelerinden çekilmesi bir zorunluluktur." dedi.

Bekayi ayrıca İran'ın, mutabakat zaptının İsrail'in Lübnan'a yönelik savaşına ve askeri operasyonlarına son verilmesini öngören birinci maddesinin eksiksiz şekilde uygulanması konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Diğer taraftan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalibaf, "Amacımız Lübnan'daki savaşa son verilmesi, göç etmek zorunda kalanların evlerine geri dönmesi, işgalin bitirilmesi ve İsrail'in Lübnan'ın işgal altındaki topraklarından çekilmesinin güvence altına alınmasıdır." diye konuştu.

Kalibaf, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği görüşmede, bu konuyu ciddiyetle takip ettiklerini iletti.

İranlı yetkililerin bu açıklamaları, Tahran ile Washington arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından geldi.

Söz konusu mutabakat zaptının birinci maddesi, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak durdurulmasını talep ediyor.

Anlaşma metninde, nihai uzlaşmanın savaşı sonlandırmaya odaklanacağı vurgulansa da İsrail güçlerinin Güney Lübnan'dan çekilmesi hususu açık bir dille zikredilmiyor.

Bu durum, Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silah bırakmaya veya güney bölgelerinden geri çekilmeye zorlayamadığı bir süreçte diplomatik pazarlıkların en kritik noktasını oluşturuyor.