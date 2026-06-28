DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan "kalıcı barış" ve "yol haritası" açıklaması

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Türkiye ve Orta Doğu’nun kalıcı bir barışa ihtiyacı olduğunu belirterek, çözüm ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için ortaya konan yol haritasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bugün (28 Haziran 2026 Pazar), DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü talebiyle İstanbul’da düzenlenen Özgürlük Mitingine katıldı.

Mitingde açıklamalarda bulunan Doğan, "Geldiğimiz aşama, Abdullah Öcalan'ın talep ettiği şartların değişmesi sürecidir ve bu durum hepimizin önüne bir yol haritası koymaktadır." dedi.

DEM Parti Sözcüsü, bu yol haritasının uygulamaya konulmaması halinde, mevcut kaygı ve endişelerin daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

Sürecin başarıya ulaşması için gereken tüm adımların atılması çağrısında bulunan Doğan, "Bu sürecin başarıyla sonuçlanması için ne gerekiyorsa yapılmasını talep ediyoruz, çünkü bizler ve tüm Türkiye halkları bu adım için hazırız." ifadelerini kullandı.

Ayşegül Doğan, Türkiye’nin ve genel olarak bölgenin kalıcı bir barışa ihtiyaç duyduğunu yineleyerek, "Türkiye'nin, tüm halkları kucaklayan ve istikrarsızlığa son veren bir barışa ihtiyacı var." şeklinde konuştu.