CENTCOM: Orta Doğu'da 50 binden fazla ABD askeri yüksek teyakkuzda

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu'nun farklı bölgelerinde 50 binden fazla ABD askeri personelinin konuşlandırıldığını açıklayarak, bu güçlerin en üst düzeyde hazırlık ve teyakkuz durumunda olduğunu bildirdi.

CENTCOM’dan 29 Haziran 2026 Pazartesi) günü, yapılan resmi açıklamada, CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İsrail ve Lübnan'dan üst düzey sivil ve askeri yetkililerle bir dizi kritik görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Komutan Cooper ve heyetinin Lübnan ziyareti sırasında Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve Lübnan Ordu Komutanı Tümgeneral Rudolf Heckl ile bir araya geldiği aktarıldı.

Görüşmede, geçtiğimiz vuma günü Washington'da imzalanan tarihi çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik önümüzdeki dönemde atılacak stratejik adımların masaya yatırıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre Cooper ayrıca, İsrail'de konuşlu ABD birliklerini de ziyaret ederek personelin sahadaki üstün performansını ve faaliyetlerini takdir etti.

Bölgedeki bu askeri hareketlilik sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili kritik bir siyasi gelişmeyi paylaştı.

Yetkili, ABD Başkanı'nın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın, İran ile varılan mutabakatın detayları ve içeriği hakkında hem ABD Temsilciler Meclisi hem de Senato üyelerine kapsamlı bir brifing sunacağını bildirdi.