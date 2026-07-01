JD Vance: Farsların müzakere taktiklerini anlamlandırmakta zorlanıyorum

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Tahran yönetiminin müzakere taktiklerini eleştirerek, Washington’ın iki ülke arasındaki mutabakat zaptını görüşmek üzere Katar’a üst düzey bir heyet gönderme kararı aldığını duyurdu.

Başkan Yardımcısı JD Vance, katıldığı bir medya mülakatında, İran İslam Cumhuriyeti’nin talebi doğrultusunda Washington yönetiminin Katar’ın başkenti Doha’ya üst düzey bir heyet sevk edeceğini açıkladı.

Müzakerelerin seyrine ilişkin teknik detaylar veren Vance, ABD Özel Temsilcisi Witkoff ve Jared Kushner’ın liderlik edeceği heyetin, iki ülke arasındaki mutabakat zaptının çerçevesini netleştirmek adına üst düzey toplantılar ve teknik görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

İranlı diplomatların kamuoyuna yönelik söylemleri ile masadaki tutumları arasındaki çelişkiye dikkat çeken Vance, duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle ifade etti:

"Benim adıma hem dikkat çekici hem de yapıcı olmaktan uzak olan durum, İranlı yetkililerin kamuoyu önünde herhangi bir barış müzakeresinin varlığını reddetmelerine karşın, kapalı kapılar ardında bizlerle yoğun bir teknik diplomasi yürütmeleridir. Bu durum, rasyonel çerçevede anlamlandırmakta zorlandığımız, Fars diplomasisine özgü bir müzakere taktiğidir."

Bölgesel diplomasideki son gelişmeleri de değerlendiren Vance, birkaç ay öncesine kadar imkansız olarak görülen Lübnan ve İsrail arasındaki doğrudan görüşmelerin başladığını teyit etti.

Sürecin entegrasyonuna değinen Başkan Yardımcısı, şu açıklamalarda bulundu:

"Lübnan-İsrail barış anlaşması ile ABD-İran mutabakat zaptını birbiriyle uyumlu ve entegre hale getirmek için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. Her iki metnin de üzerine inşa edildiği temel ve kırmızı çizgi, Lübnan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine eksiksiz saygı gösterilmesidir."

ABD iç siyasetinde Başkan Donald Trump’a yönelik, İran’a karşı daha sert ve geniş kapsamlı askeri güç kullanılması gerektiği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Vance, rasyonel güç kullanımının önemini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece bombalama çağrısı yapan bazı insanlar var, ancak ABD Başkanı Donald Trump, askeri gücü yalnızca belirli bir hedefi olması durumunda kullanmaya hazır olduğunu göstermiştir. Bizler plan yapmadan bomba yağdırmak istemiyoruz."