Kürdistan Bölgesi’nde kritik hamle: Yekgirtu’dan liderler düzeyinde "Zirve" girişimi

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Kürdistan Bölgesi’nde devam eden siyasi tıkanıklığı sona erdirmek, Parlamentoyu yeniden aktifleştirmek ve yeni hükümetin kuruluş sürecini tamamlamak amacıyla liderler düzeyinde kapsamlı bir girişim başlatıldı.

Yekgirtu’nun Kürdistan Parlamentosu Grup Başkanı Mustafa Abdullah, bugün (2 Temmuz 2026 Perşembe), Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Selahaddin Bahaddin’in Parlamentoda yer alan tüm siyasi partilerin genel başkanları düzeyinde bir "liderler zirvesi" gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Mustafa Abdullah, bu girişimin temel amacının mevcut "siyasi tıkanıklığı" aşmak olduğunu vurguladı. Yekgirtu yetkilisi, Bahaddin’in bu zirve yoluyla, Parlamentonun yeniden aktifleştirilmesini ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yeni kabinesinin kurulma sürecinin ivme kazanmasını amaçladığını ifade etti.

Zirvenin yeri ve tarihinin henüz netleşmediğini dile getiren Abdullah, Selahaddin Bahaddin’in ilgili taraflarla iletişimde olduğunu kaydetti.