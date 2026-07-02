Şam’da kafede patlama: Ölü ve yaralılar var

2 saat önce

Suriye’nin başkenti Şam’da bir kafede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Kurdistan24 muhabiri Enwer Abdullatif’in aktardığı bilgilere göre patlama, bugün (2 Temmuz 2026 Perşembe) öğle saatlerinde meydana geldi. Şam’ın merkezindeki "Hicaz" bölgesinde bulunan bir kafede gerçekleşen patlama, çevrede büyük paniğe yol açtı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre patlamada can kayıpları ve yaralıların olduğu bildirildi. Patlamanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere nakletti.

Yetkililerin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.