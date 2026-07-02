Başbakan Barzani onayladı: 682 subaya rütbe terfisi

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İç Güvenlik Güçleri bünyesinde görev yapan 682 subayın rütbelerinin terfisi ile ilgili kararnameyi onayladı.

Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Dr. Umed Sabah’ın imzasıyla yayımlanan karanameye göre ekli listede isimleri ve mevcut rütbeleri belirtilen subayların terfi işlemleri karara bağlandı.

Terfi listesi, Albay Omer Faruk Abdulaziz Muhammed ile başlıyor ve Teğmen Keywan Omer Arif Ali ile sona eriyor. Kararname kapsamında toplam 682 subay terfiye hak kazandı.

Söz konusu karar, 28 Haziran 2026 tarihli ve 142 sayılı kararnameye dayandırılarak çıkarıldı. Terfi işlemleri, Kürdistan Bölgesi’nde yürürlükte olan 2011 yılı 18 sayılı "Federal İç Güvenlik Güçleri Hizmet ve Emeklilik Kanunu"nun 10. maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı kadroları üzerinden gerçekleştirilecek.

Kararnamenin bir diğer maddesinde ise listede yer alan belirli sayıdaki subayın hizmet sürelerinin bir sonraki rütbe terfisi için tescil edilmesine karar verildiği belirtildi.

Resmiyet kazanan kararın, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiği ve ilgili birimlerce uygulanmaya başlandığı bildirildi.