CHP’li Veli Ağbaba’nın yeğeni yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın gözaltına alındığı belirtildi.

Basında yer alan ve hukuki kaynaklara dayandırılan bilgilere göre soruşturma kapsamında yapılan finansal incelemelerde Ahmet Can Ağbaba’nın banka hesaplarında yüksek tutarlarda ve kaynağı belirlenemeyen para hareketliliği tespit edildi. Söz konusu şüpheli para girişleri üzerine savcılık talimatıyla hareket geçen emniyet güçleri, Ağbaba’yı gözaltına aldı.

Öte yandan Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediyesinin eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal da gözaltına alındı.

Danışmanı tutuklanmıştı

İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz tutuklanmıştı.

Akyılmaz, ifadesinde rüşvet iddialarını reddetmiş, söz konusu banka transferlerinin "depremzede öğrencilere burs olarak verilmek üzere gerçekleştirildiğini" ileri sürmüştü.