Çankaya Belediye Başkanı’nın eski Özel Kalem Müdürü gözaltına alındı

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CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alındı.

TRT Haber’de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Sadık Can Köksal hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kararın ardından harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köksal'ı Ankara'daki ikametinde gözaltına aldı.

Ankara'da yakalanan şüphelinin, ifade işlemleri ve adli süreç için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.