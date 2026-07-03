Anket- Özgür Özel yeni parti kurarsa ikinci sıraya yerleşiyor

2 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) görevden uzaklaştırılan lideri Özgür Özel’in yeni bir parti kurması halinde yüzde 21,4 oy oranıyla Türkiye'de ikinci sıraya yerleşeceği iddia edildi.

ASAL Araştırma Merkezi, CHP'nin görevden uzaklaştırılan lideri Özgür Özel’in yeni bir parti kurması durumunda Türkiye siyasetinde yaşanabilecek olası değişimleri ele alan son anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçları, kurulacak olası partinin Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) güçlü bir rakip olacağını gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre Özgür Özel’in yeni bir parti kurması halinde bu parti %21,4 oy oranıyla Türkiye'nin ikinci büyük siyasi gücü haline geliyor.

Aynı ankette AK Parti %31,8 ile birinci sıradaki yerini korurken, CHP %10,9’a gerileyerek üçüncü sıraya düşüyor.

Araştırmada diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

DEM Parti: yüzde 9,1

MHP: yüzde 8,2

İYİ Parti: yüzde 5

Anahtar Parti: yüzde 3,1

Zafer Partisi: yüzde 3

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,8

Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1,5

Diğer partiler: yüzde 3,2

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı iptal ederek Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden genel başkanlık makamına iade etmesinin ardından, Özgür Özel’in yeni bir parti kuracağı yönündeki iddialar Ankara kulislerinin en önemli gündem maddesi haline gelmişti.

Siyasi analistler, bu adımın Türkiye’nin siyasi haritasını tamamen değiştirebileceğini öngörüyor.