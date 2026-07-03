İran, petrol satışı için Japon şirketleriyle görüşmelere başladı

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İranlı ve Batılı kaynaklar, Tahran yönetiminin ham petrol satışı için Japon şirketleriyle görüşmelere başladığını bildirdi. Japon alıcılar ise ABD yaptırımlarından uzun vadeli muafiyet ve Basra Körfezi'nde seyir güvenliği garantisi talep ediyor.

Reuters haber ajansına konuşan üç İranlı ve Batılı kaynak, Tahran'ın ham petrol satışı gerçekleştirmek amacıyla bir dizi Japon şirketiyle müzakerelere başladığını aktardı.

Kaynakların aktardığı bilgilere göre İran petrolünün alıcısı konumundaki Japon şirketleri, ABD yaptırımlarından uzun vadeli muafiyet hakkı elde etme ve Körfez bölgesindeki deniz taşımacılığı ile gemicilik faaliyetleri için güvenli bir ortamın garanti edilmesi şartları üzerinde duruyor.

ABD, geçtiğimiz haziran ayında onlarca yıllık yaptırımlarda geçici bir esneme hamlesi yaparak İran petrolünün bir kısmının satışına izin vermişti. Washington'ın bu adımı, Tahran'ın nükleer denetimlere izin vermesi ve Hürmüz Boğazı üzerinden deniz trafiği özgürlüğünü sağlama taahhütleri karşılığında, nihai bir anlaşmaya varma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Donald Trump'ın 2018 yılındaki ilk başkanlık döneminde nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran'a yönelik yaptırımları ağırlaştırmasının ardından Güney Kore, Japonya, Hindistan ve Avrupa'daki alıcılar İran'dan petrol alımını tamamen durdurmuş, bu süreçte Çin, İran petrolünün ana alıcısı haline gelmişti.

ABD Hazine Bakanlığının kararına göre İran’ın ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin satışına izin veren mevcut yaptırım muafiyeti 21 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.