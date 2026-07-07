NATO: Avrupa ve Kanada'nın askeri harcamaları %11 arttı

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Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Ankara Zirvesi'nin ilk gününde, Avrupa ve Kanada'nın bu yılki askeri harcamalarının %11 oranında arttığı bildirildi. Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefikleri askeri bütçelerini hızla artırmaya zorlayan yoğun baskısıyla aynı döneme denk geldi.

NATO, 7 Temmuz 2026 Salı günü yayınladığı resmi bir raporda, Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın temel askeri harcamalarının bu yıl içinde %11 oranında arttığını duyurdu.

Bu veriler, 32 müttefik ülkenin liderlerinin Türkiye'deki Ankara Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile karşı karşıya geldiği bir sırada paylaşıldı.

NATO, Avrupa ve Kanada'nın askeri harcamalarının 2025 yılındaki 571 milyar dolarlık seviyeden sonra bu yıl 634 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Ancak bu miktar, hala tek başına ABD'nin askeri harcamalarının oldukça gerisinde kalıyor. Ayrıca bu %11'lik büyüme oranı, 2024 ile 2025 yılları arasında kaydedilen %19'luk sıçramaya kıyasla daha düşük bir seviyede.

Donald Trump, Washington'ın müttefiklerine, 2035 yılına kadar gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) %5'ini güvenlik ve savunma sektörüne ayırma taahhütlerini yerine getirmeleri için adımlarını hızlandırmaları çağrısında bulunuyor.

NATO ayrıca, aralarında Polonya ve Baltık ülkelerinin de bulunduğu beş üye ülkenin bu yıl %5 veya daha fazla olan belirlenmiş hedefe ulaşmayı başardığına dikkat çekti.

Buna karşılık, bazı ülkeler ise oldukça geride kalırken, Slovenya %1,61'lik askeri harcama oranıyla listenin son sırasında yer aldı.