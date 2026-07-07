Ali Hamaney'in naaşı Necef'e ulaştı

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İran'ın lideri Ali Hamaney’in naaşı, Irak’ın Necef kentine ulaştı. Necef ve Kerbela şehirlerinde düzenlenecek törenler için tüm hazırlıkların tamamlandığı açıklandı.

7 Temmuz 2026 Salı günü akşam saatlerinde Ali Hamaney’in naaşını taşıyan uçak, Necef Uluslararası Havalimanına iniş yaptı. Cenaze Töreni Yüksek Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Necef ve Kerbela illerinde gerçekleştirilecek halka açık merasimler için tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Irak Başbakan Zeydi, Pezeşkiyan ve beraberindeki heyeti karşıladı

Cenaze törenlerine katılmak üzere Irak’a gelen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte bu akşam Necef’e ulaştı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Necef’te Irak Başbakanı Ali Falih Zaidi tarafından karşılandı.

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, İran'ın lideri Ali Hamaney’in cenaze törenine katılmak üzere Necef'e ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve beraberindeki heyeti karşıladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre 7 Temmuz 2026 Salı günü gerçekleşen görüşme, İran’ın dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni kapsamında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın, beraberindeki heyetle Necef kentine ulaştığı bildirildi.