Hürmüz Boğazı misillemesi; ABD ordusu İran'ı hedef aldı

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda üç ticari geminin hedef alınmasına misilleme olarak, İran topraklarındaki çeşitli hedeflere yönelik yoğun bir hava saldırısı zinciri başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM tarafından 8 Temmuz 2026 Çarşamba sabahı yapılan resmi açıklamada, operasyonun başladığı ilan edildi. Bu saldırılar neticesinde dün gece İran'ın güneyinde 14 büyük patlama sesi duyuldu.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre bu patlamaların 10'u Sirik şehrinde, diğer 4'ü ise Keşm Adası'ndaki Misin köyünde meydana geldi.

Bu askeri adımın amacının İran'a "ağır bir bedel ödetmek" olduğunu vurgulayan CENTCOM, Tahran yönetiminin uluslararası su yollarında seyreden ve sivilleri taşıyan ticari gemilere saldırdığına dikkat çekti.

CENTCOM ayrıca, İran'ın bu saldırgan eylemlerinin sadece tehlikeli olmakla kalmayıp, aynı zamanda ateşkes anlaşmalarının da açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Ancak vurulan hedeflerin niteliği ve hasarın boyutuna ilişkin henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Hava saldırılarında 80'den fazla farklı hedefin vurulduğunu ve tüm bu hedeflerin yüksek hassasiyetli, gelişmiş mühimmatlarla imha edildiğini açıklayan CENTCOM, hedeflerin İran'ın askeri altyapısına maksimum darbeyi vurmak amacıyla titizlikle seçildiğini, bunlar arasında hava savunma sistemleri, komuta-kontrol ağları, kıyı radar üsleri ve gemisavar füze tesislerinin yer aldığını belirtti.

Açıklamaya göre bunlara ek olarak ABD güçleri, Hürmüz Boğazı ve çevresinde ticari gemiler için sürekli bir tehdit olarak görülen, İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait 60'tan fazla küçük sürat teknesini imha etmeyi başardı.

Hafta başında İran, uluslararası su yollarında seyreden, Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankeri, Suudi Arabistan'a ait "Wadiyan" gemisi ve Liberya bayraklı "Cyprus Prosperity" adlı ticari gemi olmak üzere üç sivil ticari gemiyi hedef almıştı. CENTCOM, İran'ın bu saldırgan eylemlerinin yalnızca sivillerin hayatını ve seyrüsefer serbestisini tehlikeye atmakla kalmayıp, aynı zamanda ateşkes anlaşmalarının da açık ve bariz bir ihlali olduğunu vurguladı.

Washington'ın artık bu duruma sessiz kalmayacağı ve Tahran'ın bu eylemlerinin bedelini ağır ödeyeceğini vurgulayan CENTCOM, ABD güçlerinin, İran'ın bölgesel güvenliği ve küresel ticareti sabote etmeye yönelik her türlü yeni girişiminin hesabını sormak için tam teyakkuz halinde olduğunu kaydetti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırılara sert tepki gösterdi. Tahran yönetimi, Washington'ı iki ülke arasındaki mutabakat zaptına yönelik ihlallerini örtbas etmek için sürekli çeşitli bahaneler üretmekle suçladı.

İran tarafı, mutabakat zaptının imzalanmasından bu yana iyi niyetle hareket ettiklerini ve yükümlülüklerini yerine getirmek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini savunurken, ABD'nin bu saldırılarla anlaşmaları bir kez daha tek taraflı olarak ihlal ettiğini ileri sürdü.