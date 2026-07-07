Özgür Özel’den NATO liderlerine: Türkiye'nin demokratik geleceğiyle de ilişki kurun

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, NATO Zirvesi öncesinde uluslararası yayın platformu Project Syndicate'de kaleme aldığı makalede, Türkiye'nin NATO açısından vazgeçilmez stratejik konumunu koruduğunu ancak ülkedeki demokratik gerilemenin hem iç istikrar hem de ittifakın uzun vadeli güvenliği açısından dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Özgür Özel, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Tony Blair, Josep Borrell, Gordon Brown ve Javier Solana gibi uluslararası isimlerin de düzenli olarak yazdığı platformda yayımlanan makalesinde dünya liderilerine seslendi.

"NATO'nun İhtiyaç Duyduğu Demokratik Türkiye" başlıklı yazısında Özel, NATO liderlerinin Ankara'da "stratejik önemi tartışılmaz ancak demokratik temelleri giderek zayıflayan bir ülkeyi ziyaret ettiğini, Türkiye'nin temel sorununun artık ekonomik krizden çok meşruiyet krizi" olduğunu öne sürdü.

Özel, 2024 yerel seçimlerinden CHP'nin birinci parti çıktığını hatırlatarak, iktidarın seçim sonuçlarını kabul etmek yerine muhalefet üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğunu, 30'dan fazla muhalefet belediye başkanının da cezaevinde olduğunu hatırlatan Özel, muhalefete yönelik yargı süreçlerinin siyasi nitelik taşıdığını vurguladı.

Makalesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede Türkiye'nin jeopolitik önemini ön plana çıkaracağını belirten Özel, "meşruiyetinden emin yönetimlerin barışçıl muhalefeti tehdit olarak görmeye ihtiyaç duymayacağını" ifade etti.

Özgür Özel, yazısını NATO müttefiklerine şu çağrıyla tamamladı:

''Türkiye’nin müttefikleri bugünkü iktidarın ve onun yarattığı düzensizliğin ötesine bakmayı öğrenmelidir. Yalnızca bugün iktidarı elinde tutanlarla değil, onların artık inandırıcı biçimde temsil edemediği demokratik gelecekle de ilişki kurmalıdırlar. Hükümetler ve liderler gelir geçer; Türkiye ve Türkiye halkı kalır. Halkımız, kendi evinde özgür ve demokratik, dışarıda güvenilir, hukukun üstünlüğüne bağlı bir ülke inşa etmeye kararlıdır. Bizim inşa etmeye hazırlandığımız Türkiye tam da budur: Müreffeh, kurumlarına güvenen ve uluslararası barış ile güvenliğe güçlü ve yapıcı katkı sunan bir ülke.''