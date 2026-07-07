ABD, İran petrolüne yönelik genel muafiyet lisansını iptal etti

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ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün uluslararası pazarda satışına olanak tanıyan genel lisansı resmi olarak iptal ettiğini duyurdu. Alınan kararla birlikte, İran'ın petrol ihracatını tamamen durdurmayı hedefleyen yaptırım süreci yeniden yürürlüğe girdi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, söz konusu adımın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerine düzenlediği yeni saldırılara misilleme olarak atıldığını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından 7 Temmuz 2026 Salı günü yapılan resmi açıklamada, İran'a yönelik genel lisansın revize edildiği bildirildi.

Yeni düzenleme kapsamında, daha önce yürürlükte olan muafiyet lisansı tamamen yürürlükten kaldırılarak İran menşeli petrol ticaretine yönelik kısıtlamalar aktif hale getirildi.

Karar itibarıyla, İran petrolünün satış ve sevkiyat işlemlerinin sonlandırılması süreci resmen başladı.

İngiliz Haber Ajansı Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi yakından takip ettiğini vurguladı.

İran'ın ticari gemilere yönelik hamlelerini "tamamen haksız ve kabul edilemez" olarak nitelendiren yetkili, bu agresif tutumun Tahran yönetimi için "ağır sonuçları" olacağını ifade etti.

Söz konusu yaptırım kararı, Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yayınlanan raporun hemen ardından geldi. UKMTO, son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı ve çevresinde üç ticari petrol tankerinin insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alındığını rapor etmişti.

Yaptırımların sertleştirilmesine rağmen, ABD'li müzakerecilerin İran ile nihai bir anlaşmaya varmak adına diplomatik çabalarını "iyi niyetle ve kesintisiz" bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Yetkili, yürütülen yaptırım politikasının diplomatik çözüm arayışlarını engellemediğini aktardı.

İptal edilen bu lisans, bölgedeki ateşkes sürecini desteklemek amacıyla 21 Haziran 2026 tarihinde geçici bir iyi niyet göstergesi olarak yürürlüğe konmuştu.

Söz konusu muafiyet, İran menşeli ham petrol, petrol türevleri ve petrokimya ürünlerinin üretimi, taşınması ve küresel pazarda satılmasına geçici olarak izin veriyordu.